Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig 'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor 'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki Marius Sumudica yönetimindeki antrenman basına kapalı gerçekleştirilirti.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı. Bir süredir sakatlığı bulunan Mustafa Eskihellaç'ın da takımdan ayrı düz koşulara başlaması Sarı Kırmızılı camiayı sevindirdi.



