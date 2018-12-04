Kaybedilen 2 puandan dolayı antrenmanda futbolculara yönelik bir konuşma yapan Erol Bulut, ciddiyet uyarısında bulundu. Akhisar karşısında maçın büyük bölümünde iyi oynamalarına rağmen farkı arttıracak golleri atamadıklarını ve rakibe maça ortak olması için cesaret verdiklerini söyleyen Bulut, önlerinde bulunan Etimesgut Belediyespor ve BB Erzurumspor maçlarından galip gelmeleri gerektiğini vurguladı.

Antrenmanda Akhisarspor karşısında ilk on birde oynayan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Sakatlığından dolayı formasından uzak kalan takım kaptanı Adem Büyük’ün kupa maçında da görev alamayacağı, ancak hafta sonu oynanacak BB Erzurumspor maçında hazır hale geleceği belirtildi.

Bu arada Akhisarspor ile oynanan maçta sarı kart gören Guilherme ve Khalid'in cezalı duruma düştükleri ve ligde pazar günü oynanacak BB Erzurumspor müsabakasında forma giyemeyecekleri belirtildi.

İHA