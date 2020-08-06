Ligi ateş hattı içinde geçiren, küme düşmenin kaldırılmasıyla rahat nefes alan Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman’la yollarını ayırıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın hedefinde takımı Süper Lig’e taşıyan Irfan Buz var. Son olarak Bursaspor’un başında görev yapan deneyimli teknik adamı takımın başına getirmek isteyen yönetim, önümüzdeki günlerde harekete geçecek.

Buz ve ekibiyle masaya oturacak olan Doğu temsilcisi, uzun vadeli bir planla Buz’a imza attırma düşüncesinde. Görüşmelerin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Yeni Malatyaspor’da taraftarlar da yeniden İrfan Buz’un göreve gelmesine son derece sıcak bakıyor, sosyal medyada tecrübeli hocaya mesaj yağıyor.