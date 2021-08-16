Süper Lig 'de 2021/22 sezonunun ilk haftasında evinde Trabzonspor 'a 5-1 kaybeden Yeni Malatyaspor, şok bir mağlubiyetle başlangıç yaptı. 90 dakikanın ardından karşılaşmayı değerlendiren İrfan Buz, rakiplerinin çok hazır olduğunu vurguladı, takım halinde iyi oynamadıklarını belirtti.

Çok üzgün olduklarını belirten Buz, şu ifadeleri kullandı:

"Karşımızda Çok hazır bir Trabzonspor vardı ve biz bireysel hataları çok fazla yaptık. Futbolcularımız mücadele etti, 2. golü bulmak ve ortak olmak istedik ancak bireysel hatalar var, iyi oynamadık."







