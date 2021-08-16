MENÜ

Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz, bireysel hatalardan dert yandı

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, 5-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından bireysel hatalardan dert yandı ve iyi oynamadıklarını vurguladı.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 22:08 Son Güncelleme:
- A +
Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz, bireysel hatalardan dert yandı

Süper Lig 'de 2021/22 sezonunun ilk haftasında evinde Trabzonspor 'a 5-1 kaybeden Yeni Malatyaspor, şok bir mağlubiyetle başlangıç yaptı. 90 dakikanın ardından karşılaşmayı değerlendiren İrfan Buz, rakiplerinin çok hazır olduğunu vurguladı, takım halinde iyi oynamadıklarını belirtti.

Çok üzgün olduklarını belirten Buz, şu ifadeleri kullandı:

"Karşımızda Çok hazır bir Trabzonspor vardı ve biz bireysel hataları çok fazla yaptık. Futbolcularımız mücadele etti, 2. golü bulmak ve ortak olmak istedik ancak bireysel hatalar var, iyi oynamadık."


İlgili Haberler
ÖZET Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maç sonucu: 1-5


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...