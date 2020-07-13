BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hikmet Karaman, ligde geçen hafta içinde 1-0 kazandıkları Demir Grup Sivasspor müsabakasının kadrosunu bozmadı. Ev sahibi ekip, Beşiktaş karşısında Fabien Farnolle, Robin Yalçın, Arturo Mina, Teenage Hadebe, Issam Chebake, Afriyie Acquah, Murat Yıldırım, Mitchell Donald, Gökhan Töre, Karim Hafez ve Umut Bulut ilk 11’i ile mücadele etti.

Malatya temsilcisinin yedek kulübesinde Abdulsamed Damlu, Erkan Kaş, Ahmet Ildız, Mustafa Akbaş, Moryke Fofana, Vidar Örn Kjartansson, Yiğithan Güveli, Remi Valter, Youssuf Ndayishimiye, Sakıb Aytaç görev bekledi.