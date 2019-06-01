Hatayspor, Play-Off finalinde Gazişehir’e kaybetse de teknik direktör İlhan Palut kalitesini fazlasıyla gösterdi. Geçen sezon takımı 2.Lig Kırmızı Grup’tan çıkartan, bu sezon da Süper Lig’in kapısından döndüren 42 yaşındaki genç hocaya Malatyaspor’dan teklif var.

Erol Bulut ile yolları ayırdıktan sonra sportif direktör Ali Ravcı ile sezonu tamamlayan Sarı- Kırmızılılar, hoca konusunu bir an önce çözmek istiyor. Ligi 5. bitiren ve UEFA Avrupa Ligi bileti alan Yeni Malatyaspor, İlhan Palut ile bir görüşme gerçekleştirecek.