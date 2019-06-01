Yeni Malatyaspor'da hedef İlhan Palut

Hatayspor’un başarılı hocası İlhan Palut’a, Avrupa bileti alan Yeni Malatyaspor’dan teklif var.

01 Haziran 2019, Cumartesi 06:01
- A +
Yeni Malatyaspor'da hedef İlhan Palut

Hatayspor, Play-Off finalinde Gazişehir’e kaybetse de teknik direktör İlhan Palut kalitesini fazlasıyla gösterdi. Geçen sezon takımı 2.Lig Kırmızı Grup’tan çıkartan, bu sezon da Süper Lig’in kapısından döndüren 42 yaşındaki genç hocaya Malatyaspor’dan teklif var.

Erol Bulut ile yolları ayırdıktan sonra sportif direktör Ali Ravcı ile sezonu tamamlayan Sarı- Kırmızılılar, hoca konusunu bir an önce çözmek istiyor. Ligi 5. bitiren ve UEFA Avrupa Ligi bileti alan Yeni Malatyaspor, İlhan Palut ile bir görüşme gerçekleştirecek.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...