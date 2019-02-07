Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Ziraat Türkiye Kupası’nın çeyrek finalinde Göztepe ile oynadıkları ilk maçı kazandıkları için mutlu olduklarını kaydederek, “Kupada final oynamak istiyoruz” dedi.

Gündüz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada takım olarak hem lig hem de kupada ilerlemek istediklerini ifade ederek, “Süper Lig’de yönetimin ve hocamızın koyduğu hedefler belli. Onun dışında Ziraat Türkiye Kupası’nda da en üst seviyeye kadar gitmek istiyoruz. Göztepe karşısında ilk maçımızda iyi bir mücadele sergiledik ve maçı gol yemeden 1-0 kazandık. Tabi 1-0 güven veren bir skor değil. Orada da elimizden geleni yapıp, hedefimiz olan finale kadar gitmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

“İşimiz yeni başlıyor”

Gündüz, ligin 21. haftasında pazar günü deplasmanda A.Konyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, “Takım Göztepe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası ara vermeden Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Pazar günü Konyaspor ile karşı karşıya geleceğiz. Konyaspor Aykut Kocaman ile birlikte bir ivme yakaladı ve bizimle puanları çok yakın. Bu anlamda orada kazanıp, avantaj elde etmek istiyoruz. Biz yönetim olarak takımımıza sonuna kadar güveniyoruz. Bu sezon bizlere bu mutluluğu yaşattıkları için hepsine teşekkür ediyorum. Tabi işimiz yeni başlıyor. Gerek ligde gerekse de kupada bu sezon unutulmaz bir başarı almayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA