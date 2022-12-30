Geçtiğimiz sezon sonunda Süper Lig 'e veda eden Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'e Cihat Arslan yönetiminde başlamıştı.

Yeni Malatyaspor, Arslan yönetiminde ligde sahaya çıktığı yedi maçta üç puan toplayabilmişti. Sekizinci haftada ise takımın başına Teknik Direktör Hasan Özer geldi.





Hasan Özer yönetiminde ligde 11 maça çıkan Doğu Anadolu ekibi, bu maçlarda üç galibiyet, üç beraberlik ve beş mağlubiyet aldı.

YENİ MALATYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Yeni Malatyaspor, Hasan Özer ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Teknik Direktörümüz Hasan Özer ile bugün itibariyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Yeni Malatyaspor’umuzun çatısı altında bugüne kadar vermiş olduğu emeklerinden ötürü kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

HASAN ÖZER DE AÇIKLADI

Teknik Direktör Hasan Özer de kendisine ait sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Özer paylaşımında; "Yeni Malatyaspor'a geldiğimiz günden beri, takımımızın başarısı için elimizden geleni yaptık.





Ben ve ekibim yaşadığımız onca problem ve sıkıntılara rağmen oyuncu grubumuzu en iyi şekilde hem taktiksel hem fiziksel hem de mental olarak maçlara hazırlamaya çalıştık.

Yaşanan son olaylardan sonra sürdürülebilir bir ortamın olmadığı ve oyuncularımızı motive edecek hiçbir argümanımızın kalmadığını üzülerek ifade etmek istiyorum. Bu nedenle ekibim ile beraber istifa etme kararı verdiğimizi belirtmek istiyorum.

Bu vesile ile bize destek olan herkese, Yeni Malatyaspor'un bütün yönetim kuruluna, Yeni Malatyaspor'un bütün oyuncularına, çok değerli Malatya Valisi Hulusi Şahinbey'e, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Bey'e ve Yeni Malatyaspor'a gönül verömiş cefakar ve vefakar taraftarlara sonsuz teşekkürlerimi iletirim.

Bundan sonraki maçlarda Yeni Malatyaspor camiasına gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.