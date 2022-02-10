Süper Lig 'de son sırada yer alan Yeni Malatyaspor'da sular durulmuyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Karagümrük maçı sonrasında teknik direktör Marius Sumudica'yla yollarını ayıran Doğu Anadolu Bölgesi ekibi, teknik direktör olarak sürpriz bir ismi takımın başına getirdi. Şu an profesyonel olarak Malatyaspor'da futbolculuk yapan Adem Büyük hem futbolculuk hem de futbol sorumlusu olarak kulüpte görev yapacak.

Bu gelişmenin ardından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da antrenör Hakan Çalışkan, görevinden istifa etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulüp antrenörümüz Hakan Çalışkan, görevinden istifa etmiştir. Çalışkan'a takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantısında başarılar dileriz." denildi.