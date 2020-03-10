Yeni Malatyaspor’da gündem Trabzonspor

Teknik direktörlüğe Hikmet Karaman’ı getiren Yeni Malatyaspor, erteleme maçında karşılaşacağı Trabzonspor’a bir sürpriz yapmak istiyor.

10 Mart 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor’da gündem Trabzonspor

Yeni Malatya’da teknik adamlığa Hikmet Karaman’ın getirilmesinin ardından çıkılan ilk maçtan puan alınması camiada kaybolan umutları yeniden yeşertti.

Yarın erteleme maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk mücadelesi veren rakibine sürpriz yapmak istiyor.

Konyaspor maçının ardından ara vermeden Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayan Malatya ekibinde eksik futbolcu sayısının fazlalığı teknik heyeti kara kara düşündürüyor. Sarı-Kırmızılılar’da Issam Chebake, Teenage Hadebe ve Mustafa Akbaş kart cezalısı oldukları için Hafez, Remi Walter, Youssouf Ndayishimiye ve Vidar Kjartansson oynama izinleri olmadıkları için Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. 

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