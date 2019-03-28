Yeni Malatyaspor'da gündem Adem Büyük

Senelik 1.1 milyon Euro kazanan Adem Büyük’ten indirim isteyecek olan Malatyaspor, kabul etmesi halinde kaptanla yola devam edecek.

28 Mart 2019, Perşembe 06:15
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Yeni Malatyaspor'da gündem Adem Büyük

Avrupa Ligi için en güçlü adaylardan biri olan Yeni Malatyaspor, yeni sezonun planlamalarına milli arada başladı. Sarı-Kırmızılı takımda öncelik ise sözleşmesi sona erecek olan kaptan Adem Büyük’ün durumu.

1.1 milyon Euro olan yıllık ücretiyle takımın en çok kazanan isimlerinin başında gelen deneyimli forvetle yeni kontrat konusu görüşülecek. Doğu ekibi kaptandan yıllık maaşında indirim yapmasını isteyecek. Bu şartlarda önerilecek yeni sözleşmenin kabul edilmesi halinde Adem Büyük’le önümüzdeki sezon yola devam edilecek.

Yeni Malatyaspor’da sözleşmeleri bitecek olan ön libero Murat Yıldırım ve sağ kanat oyuncusu Michael Pereira ile de yola devam edilmesi bekleniyor. 

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