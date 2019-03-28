Avrupa Ligi için en güçlü adaylardan biri olan Yeni Malatyaspor, yeni sezonun planlamalarına milli arada başladı. Sarı-Kırmızılı takımda öncelik ise sözleşmesi sona erecek olan kaptan Adem Büyük’ün durumu.

1.1 milyon Euro olan yıllık ücretiyle takımın en çok kazanan isimlerinin başında gelen deneyimli forvetle yeni kontrat konusu görüşülecek. Doğu ekibi kaptandan yıllık maaşında indirim yapmasını isteyecek. Bu şartlarda önerilecek yeni sözleşmenin kabul edilmesi halinde Adem Büyük’le önümüzdeki sezon yola devam edilecek.

Yeni Malatyaspor’da sözleşmeleri bitecek olan ön libero Murat Yıldırım ve sağ kanat oyuncusu Michael Pereira ile de yola devam edilmesi bekleniyor.