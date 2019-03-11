Ligin ilk yarısında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan ve topladığı 29 puanla devre arasına lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde giren Yeni Malatyaspor, ikinci yarıdaki 8 mücadelede 1 maç kazanabildi. Ligde son 7 maçın 5'ini kaybeden, 2'sinde de berabere kalan sarı- kırmızılılarda kaleci Ertaç Özbir ve Murat Akça süresiz kadro dışı bırakıldı.

Sabah saatlerinde Malatya'ya gelen Kulüp Başkanı Adil Gevrek Nurettin Soykan Tesisleri'ne geçerek teknik heyet ile görüştü. Görüşme neticesinde Murat Akça ile kaleci Ertaç Özbir süresiz kadro dışı bırakılırken, altyapıda uygun antrenörler ile idmanlara çıkacağı öğrenildi.

Teknik Direktör Erol Bulut, 2-0 mağlup oldukları Sivasspor maçının ardından "İçimizde halletmemiz gereken bazı sorunlar var. Onları da zaten Malatya'ya döndüğümüzde konuşup, bir sonuca bağlayacağımızı düşünüyorum" açıklamasını yapmıştı.

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