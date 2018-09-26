Nurettin Soykan Tesisleri’nde, Erol Bulut ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenmana forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu dışındaki bütün futbolcular katıldı. Antrenman öncesi futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, liderle deplasmanda oynayacakları müsabakanın her anlamda kendilerini gösterebilecekleri bir 90 dakika olacağını söyledi.

Bulut, geçen haftaki Çaykur Rizespor maçında bazı noktalarda hatalar yatıklarını da kaydederek, “6 haftası geride kalan ligde 10 puanımız bulunuyor. Bu güzel bir tablo olarak yorumlanabilir ancak biz bunun çok daha iyisini de yapabilirdik. Sizden bundan sonraki haftalar öncesinde daha fazla özveri bekliyorum. Başakşehir maçı her şeyimizle kendimizi gösterebileceğimiz bir 90 dakika olacak” dedi.

Isınma hareketleri ve istasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çift kaleyle sona erdi. Teknik Direktör Erol Bulut, çift kalede geçen hafta Çaykur Rizespor maçında oynattığı ilk 11'e şans verdi.