Peru Milli Takımı'nda da forma giyen 28 yaşındaki başarılı futbolcu teknik heyet tarafından hazırlanan özel program doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Merkez orta saha pozisyonunda görev yapan ve teknik kapasitesinin yanı sıra çabukluğuyla da dikkat çeken Cueva, kamptaki çalışkanlığıyla yavaş yavaş form tutmaya başladı.

Kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada lige kadar hazır olmayı planladığını belirten Cueva, yüzde 85 kapasiteyi yakalayacağına inandığını söyledi.

Kampta verimli bir ortamda çalıştığını kaydeden Cueva, “Verimli bir ortamda çalışmalarımız sürüyor. Bireysel durumum iyi. Lige kadar hazır olacağımız düşünüyorum. Yüzde 85’lik kapasiteye ulaşırım diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Yeni Malatyaspor’da gözler yeni sezonda büyük beklentilerle alınan Cueva’nın üzerinde olacak.

İHA