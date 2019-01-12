Süper Lig'de ilk 17 haftada topladığı 29 puanla 3. sırada yer alan ve müthiş bir performans sergileyen Yeni Malatyaspor'da Erol Bulut depremi yaşanıyor.

Başarılı teknik adam istediği transferlerin yapılmaması sebebiyle istifa etme kararı aldı. Bugün İstanbul'da avukatıyla görüşen ve istifa dilekçesini hazırlayan Erol Bulut'a Almanya Bundesliga'dan tekliflerin olduğu öğrenildi.

Erol Bulut’un istifa kararı almasının ardından başkan Adil Gevrek kendisini aradı. İkili kısa süre içinde bir araya gelecek.

Öte yandan Demirören Haber Ajansı'na konuşan Erol Bulut, istifa kararının bulunmadığını belirtti.

Yakup Çınar

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