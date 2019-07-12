Yeni Malatyaspor’da Brattan’ın transferi olumsuz sonuçlandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’un prensipte anlaşmaya vardığı Avustralyalı orta saha oyuncusu Luke Brattan’ın transferi olumsuz sonuçlandı.

Kulübün internet sitesinden yapılan duyuruda, Brattan’ın transferine yönelik girişimlerde bulunulduğu ve prensipte anlaşıldığı hatırlatıldı.

Girişimlerin, oyuncunun Türkiye’ye getirilmesiyle devam ettiği vurgulanırken, "Sözleşmenin tüm koşullarında mutabık kalınan transfer süreci, Luke Brattan’ın ailevi sebepleri dolayısıyla olumsuz sonuçlanmıştır." ifadeleri kulanıldı.