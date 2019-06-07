Yeni Malatyaspor’da alternatif Hamzaoğlu

Ligi beşinci sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor’da teknik direktör arayışı sürüyor. Yeni sezonda Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek olan Sarı-Kırmızılılar’da yönetim bir yandan seçime hazırlanırken diğer yandan da gelecek sezonun yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Mevcut Başkan Adil Gevrek’in olağan seçimli kongreye tek aday olarak gireceğinin belli olmasının ardından yönetim, takımın başına geçecek olan teknik adamı belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı.

UEFA Avrupa Ligi’nde ön eleme oynayacağı için sezonu erken açacak olan Doğu ekibinde Sergen Yalçın’la pürüzlerin tamamlanmaması nedeniyle alternatif isimler de gündeme geliyor. Yönetim, teknik direktör adayları arasında yer alan Hamza Hamzaoğlu ismiyle de bir görüşme yapacak.