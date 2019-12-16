Yeni Malatyaspor’da Adis Jahovic golle buluştu

Süper Lig’in gol krallığı yarışında attığı 9 golle zirveye oynayan Yeni Malatyaspor’un forveti Adis Jahovic 4 maçtır sessizdi.

Son oynanan Göztepe, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Sivas maçlarını boş geçen Makedon oyuncu, dün akşam Beşiktaş karşısında kazanılan penaltı atışında beyaz noktanın başına geçti. 32 yaşındaki forvet, hata yapmadı ve ligdeki gol sayısını 10’a çıkararak, Gençlerbirliği’nin forveti Stancu ile zirveye yerleşti.

Öte yandan yıldız oyuncu, 40. dakikada topu ağlara yollamış ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılmıştı.

Maçın ardından konuşan Jahovic, “Ben hafta içinde Beşiktaş’a bir sürpriz yapacağız demiştim, nitekim de böyle oldu” dedi.