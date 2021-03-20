Spor Toto Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor Kulübü, 2019-2020 Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi. Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonu'ndaki Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısı'nda konuşan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, sportif başarının çok önemli olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

'Başarıya da başarısızlığa da birlikte sahip çıkmamız lazım'

"Çok anlamlı, Yeni Malatyaspor maçı kazandığında çok mutlu oluyoruz, yenildiğinde de çok üzülüyoruz. Taraftarlarımız, camiamız, Malatyalı vatandaşlarımız herkes üzülüyor. Futbolda kazanmak da kaybetmek de var, bu futbolun doğasında var ama geneline bakmalıyız. Burada yedinci yılımız ve hep sizlerle beraberiz. Çok mutlu ve başarı olduğumuz yıllar oldu. Geriye dönüp baktığımızda ikinci ligde, PTT liginde şampiyon olduk, UEFA'ya gittik, çok büyük başarılara imza attık. Başarılara çok alıştık. Tabii futbolda bazen düşüşler olabiliyor. Maalesef bu başarıların yanında düşüşlerimiz de oldu. Geçen yıl ciddi bir sıkıntı geçirdik. Sportif anlamda baktığımızda belki bizim de, Malatyalılarında kabul edemeyeceği büyük bir sıkıntı yaşadık ama ben şunu anladım; futbolda başarıya da başarısızlığa da birlikte sahip çıkmamız lazım. ''

'Şehir olarak destek almayan tek takım biziz'

''Nasıl ki şampiyonluklar yaşadık nasıl ki birlikte başardık, sevindik ve kazandık ben inanıyorum ki sıkıntıları da düşüşleri de birlikte aşacağız. Futbolda şu da var; düştüğünde etrafında kimseyi göremiyorsun. Bu sıkıntıları yaşadık ama her şeye rağmen biz hiçbir zaman bırakmadık, inancımızı asla kaybetmedik. 2019-2020 borcumuz 59 milyon. Borcun nasıl olduğu hep konuşuluyor. Yaklaşık 7 yıldır Yeni Malatyaspor’da arkadaşlarımla birlikte görev yapıyorum. Geldiğimiz ilk günden beri en dikkat ettiğimiz nokta tabii sportif başarı çok önemli ama ekonomik denge. Her zaman ekonomik dengeleri bozmadan devam ettik. Aslında 2014’den buyana ta ki geçen sene devre arasına kadar iyi de getirdik. Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Ligde Konya, Sivas, Kayseri ve diğer takımlar var. Şunu da bütün Malatya kamuoyunun bilmesini istiyorum; bakıldığında şehir olarak destek almayan, birkaç destekler var onlar da raporda yazıyor tek takım biziz. Buna rağmen biz buralara kadar getirdik. Diğer illerin takımlarına yapılan yardımları gördüğünüz zaman bizimki yok denecek kadar az"

Kulüp Başkanı Gevrek’in konuşmasının ardından 2019-2020 kulübün mali tablosu okundu. 01.06.2019- 31.05.2020 tarihleri arası giderlerinin 141 milyon 225 bin 883 TL, gelirlerinin ise 139 milyon 400 bin 531 TL olduğu açıklandı.

Yeni Malatyaspor yönetimi, oy birliğiyle ibra edildi. (DHA)