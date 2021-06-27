Süper Lig temsilcisi Helenex Yeni Malatyaspor yönetimi, Sarı Kırmızılı kulüpte 7 yıl boyunca görev yapan Sportif Direktör Ali Ravcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "7 yıla aşkın bir süredir Kulübümüzün sportif direktörlük görevini yapan Sn Ali Ravcı hocamız ile karşılıklı anlaşarak bugün itibariyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar ki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz" denildi.



