Yeni Malatyaspor'da 6 eksik

Süper Lig'in 19.haftasında oynanması gereken ancak ertelenen Yeni Maltyaspor - Trabzonspor maçı yarın saat 20:00'de oynanacak. Mücadele öncesi Yeni Malatyaspor'da 6 eksik bulunuyor.

10 Mart 2020, Salı 12:48 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor'da 6 eksik

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de 19. haftanın erteleme maçında yarın Trabzonspor’u konuk edecek. Yeni Malatya Stadı’nda saat 20.00’da başlayacak maçı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde bir maç eksiği bulunan; 6 galibiyet, 7 beraberlik, 11 yenilgiyle 25 puan toplayan sarı-siyahlılar, Trabzonspor karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

Toplam 6 eksik var

BtcTurk Yeni Malatyaspor’da kart cezalısı Teenage Hadebe, Issam Chebake ve Mustafa Akbaş, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Öte yandan maçın ertelendiği tarihten sonra takıma katılan Vidar Örn Kjartansson, Youssuf Ndayishimiye ve Karim Hafez, statü gereği Trabzonspor maçında kadroda yer alamayacak.

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