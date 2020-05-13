Yeni Malatyaspor'da 2. grubun corona virüs testi belli oldu

Süper Lig'de 15. sırada yer alan Yeni Malatyaspor'da teknik ekibin de yer aldığı 2. grubun corona virüs testi de negatif çıktı.

13 Mayıs 2020, Çarşamba 09:57 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor'da 2. grubun corona virüs testi belli oldu

Yeni Malatyaspor'da corona virüs testi yapılan ikinci grupta da pozitif bulguya rastlanılmadığı açıklandı. Sarı-kırmızılı takım testin ardından Nurettin Soykan Tesisleri'nde sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Yurt dışından gelen 3 futbolcusu 14 günlük karantina sürecinde olan Yeni Malatyaspor'da lig başlayana kadar hazırlıkların günde iki antrenman olmak üzere gruplar halinde devam edeceği bildirildi.

Malatya ekibi ligde kalan 8 haftanın ilk maçını sahasında Kasımpaşa ile oynayacak.

İHA


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