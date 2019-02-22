Yeni Malatyaspor'a maçın başında sakatlık şoku!

Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçında Malatyasporlu Robin Yalçın henüz 1. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı. Yerine giren isim ise Murat Yıldırım oldu.

22 Şubat 2019, Cuma 20:46
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Yeni Malatyaspor'a maçın başında sakatlık şoku!

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı.

Mücadelenin henüz ilk dakikasında şok bir sakatlık yaşandı. Malatyasporlu Robin Yalçın henüz 1. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı. Yerine giren isim ise Murat Yıldırım oldu. Robin Yalçın sedye ile saha kenarına taşındı.

Rizespor karşısında 02:52'de sakatlanarak oyundan çıkan Robin Yalçın bu sezon Süper Lig'de oyundan en erken çıkan isim oldu.

Malatyaspor Kulübü'nden oyuncunun son durumu ile ilgili yakın zamanda bir bilgilendirme yapılması bekleniyor.

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