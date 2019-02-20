Dizinde ödem oluşan ve tedavisine hemen başlanan Kamara’nın bu tedaviye olumlu yanıt verdiği, idmanlara çıkmasına engel bir durumun olmadığı ifade edildi. Başarılı futbolcunun, gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesine yetiştirileceği açıklandı. Tedavisine Ankara’da devam edilen Bifouma’nın en az iki hafta daha sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Dün idmanda sakatlanan forvet Ömer Şişmanoğlu ile Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Adem Büyük, Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecekler