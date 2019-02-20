Yeni Malatyaspor'a Kamara'dan iyi haber

Malatyaspor’un devre arası transfer döneminde İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kamara, Süper Lig’in 22. haftasındaki Beşiktaş maçı öncesinde sakatlanmıştı.

20 Şubat 2019, Çarşamba 06:05
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Yeni Malatyaspor'a Kamara'dan iyi haber

Dizinde ödem oluşan ve tedavisine hemen başlanan Kamara’nın bu tedaviye olumlu yanıt verdiği, idmanlara çıkmasına engel bir durumun olmadığı ifade edildi. Başarılı futbolcunun, gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesine yetiştirileceği açıklandı. Tedavisine Ankara’da devam edilen Bifouma’nın en az iki hafta daha sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

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