Geçtiğimiz sezon Süper Lig 'e veda eden Yeni Malatyaspor, birçok yıldızını da kaybetti. Spor Toto 1. Lig'e bu sezon Cihat Arslan yönetiminde başlayan Yeni Malatyaspor, ilk yedi haftada sadece üç puan toplayabildi.

Sarı - siyahlı yönetim yedinci haftanın ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Cihat Arslan ile yollarını ayıran Doğu Anadolu ekibinde göreve Hasan Özer geldi.

Yeni Malatyaspor, Hasan Özer yönetiminde sahaya çıktığı ilk karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

BANDIRMASPOR MAÇIYLA BAŞLADI

Yeni Malatyaspor, Hasan Özer yönetimindeki ikinci maçını deplasmanda, geçen sezon Süper Lig'e yükselmek için play-off finali oynayan Bandırmaspor'a konuk oldu.

Bandırmaspor'un kazanmasına kesin gözüyle bakılan mücadeleye Yeni Malatyaspor'dan Haqi Osman damga vurdu. 20 yaşındaki Ganalı oyuncu attığı iki golle sahanın yıldızı olurken takımının üç puanı kazanmasında büyük rol oynadı.





Bandırmaspor'un ardından sahasında Göztepe 'yi konuk eden Hasan Özer'in öğrencileri, dokuz isabetli şut attığı ve bir de penaltı kaçırdığı karşılaşmada sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Mağlubiyete rağmen Yeni Malatyaspor'un oynadığı oyun takdir topladı.

Yeni Malatyaspor ligde son olarak, üç haftadır kazanan Altınordu'ya konuk oldu. Hasan Özer yönetimindeki Yeni Malatyaspor maçın başından sonuna kadar rakibinden çok üstün bir performans sergiledi.

Sarı - siyahlılar 11 isabetli şut attığı maçta rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Haqi Osman bu maçta da takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

Yeni Malatyaspor'un genç yıldızı performansına devam ederse, büyük bir transfer yapması sürpriz olmayacaktır.

*Yeni Malatyaspor, Hasan Özer yönetiminde ligde oynadığı dört maçta rakip kaleye 27'si isabetli olmak üzere 53 şut atmayı başardı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA DA TUR ATLADI

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Ağrı 1970 Spor ile eşleşti. 90 dakikası ve uzatmaları 3-3 biten mücadeleyi sarı - siyahlı ekip penaltı atışlarında kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.





GENÇ TAKIM

Yeni Malatyaspor genç bir kadroya sahip... Kaleci 23 yaşındaki kaleci Abdülsamed Damlu, 22 yaşındaki Awuku, 18 yaşındaki Yiğit Ulaş, 23 yaşındaki Ogün Özçiçek, 22 yaşındaki Doğukan Emeksiz, 21 yaşındaki Jospin Nshimirimana, 21 yaşındaki Mert Miraç Altıntaş, 19 yaşındaki Atakan Müjde, 22 yaşındaki Hüseyin Ekici, 18 yaşındaki Bert Mert, 20 yaşındaki Berat Yaman dikkat çeken isimler...

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

ŞOKE EDEN İDDİA!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de mücadele ederken takımın en önemli isimlerinden biri de, kariyerine Başakşehir Futbol Kulübü'nde devam eden Youssouf Ndayishimiye idi. Kulüp Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla gündeme oturdu.





Yeşilova yaptığı açıklamada Ndayishimiye'nin transferiyle ilgili olarak, ""Bizden önceki yönetim Youssouf Ndayishimiye’yi 2 milyon 150 bin avroya Başakşehir’e satışını yapmıştı.

Ayrıca yapılan sözleşmeye ikinci satışından kulübümüze yüzde 20’lik pay söz konusuydu. Bunu araştırdığımızda karşımıza çok garip olaylar çıktı. Bunun üzerine gideceğiz ve gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Burak ÖZDEMİR | Fanatik.com.tr