Ligde oynadığı son maçta İzmir’de Göztepe ile 1-1 berabere kalarak puanını 18 yapan Yeni Malatyaspor, 1 günlük aranın ardından Pazar günü saat 19.00’da evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının mesaisine yeniden başladı.

Sarı-Kırmızılılar’da cezalı Eren Tozlu dışında eksik bulunmazken iyileşen Chaalali, Bifouma, Fofana ve Rahman’ın görev verilmesi halinde Fenerbahçe’ye karşı oynayabilecekleri belirtildi.

Haftalık değerlendirme toplantısı yapan teknik direktör Sergen Yalçın, son iki deplasman maçında sergilenen performanstan memnun kalırken, Fenerbahçe ile oynayacakları zorlu mücadeleye iyi hazırlanmaları gerektiğini oyuncularına iletti.

Robin Yalçın ve Bifouma 11’e

Son dönemde eksikler nedeniyle kadroda değişikliğe gitmek zorunda kalan Sergen Yalçın’ın Fenerbahçe maçında cezası biten Robin Yalçın ile iyileşen Bifouma’yı 11’e alacağı öğrenildi. Göztepe önünde 11’de başlayan ve penaltıdan beraberlik golünü atan Gökhan Töre bu maçta da Yalçın’ın en önemli kozu olacak.

Yeni Malatyaspor bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.