Erol Bulut yönetiminde flaş bir sezon geçiren, genç teknik adamla yollarını ayırdıktan sonra Ali Ravcı yönetiminde de başarısına devam eden ve Avrupa’nın kapısına kadar gelen Yeni Malatyaspor’da yönetimden büyük hazırlık. FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre Sarı- Kırmızılı yönetim Avrupa Ligi’nde başarılı olmaya aday bir kadro oluşturacak. Bunun için de transfer yapılanmasına tam 15 milyon Euro, yani yaklaşık 100 milyon TL ayıracak. Avrupa hedefi ve kalan Bursaspor maçıyla ilgili Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulunan başkan Adil Gevrek şunları söyledi:

‘Bursa da kazanmak zorunda!’

“Avrupa hedefimiz için Bursaspor maçını kazanmamız lazım. 5. sırada bitirmeliyiz. Bursaspor da kazanmak isteyecektir. Matematiksel olarak biz de tam 5. olmadık, onlar da tam olarak düşmedi. İki takım da kazanmak isteyecektir ama biz kendi sahamızda oynayacağız. Bunun avantajını son ana kadar kullanmak zorundayız. Taraftarımızın da sezonun son maçında stada gelip destek vermesini bekliyoruz.”

Süleyman Hatusaru / FANATİK ÖZEL