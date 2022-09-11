Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Manisa Futbol Kulübü'ne konuk olan Yeni Malatyaspor, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan’ın maç esnasında kırmızı kart görmesi sebebiyle Yardımcı Antrenör Fevzi Layiç çıktı.

'İnşallah bu ivmemizi sürdürürüz'

Lahiç, “Manisa FK eski kulübümüz olduğu için eski dostlarımız bizi güzel karşıladı. Bizim açımızdan çok önemli bir maçtı. Kötü gidişatımız var ama umutlu olduğumuz bir takıma sahibiz. Genç ve mücadele eden bir takımımız var. Bir yerde bir patlama yapmak istiyorduk. Aslında çok da fırsat yakaladık ama normal şartlarda bu maçın sonucunun çok farklı bitmesi gerekiyordu. 4-1, 5-1 gibi bir skor olması lazımdı. Çok net fırsatlar yakaladık. İnşallah bu ivmemizi sürdürürüz. Maalesef bugün bir kaybımız da oldu. Önemli bir oyuncumuzu da kırmızı kart sebebiyle kaybettik. Bu ivmeyi önümüzdeki haftalarda biraz daha yukarılara çıkartarak gerçekten bu takımın iyi bir takım olduğunu bütün Malatya halkına, bütün Türkiye’ye göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Adem Büyük çok ağır bir küfür etti”

Maç sırasında takımının eski oyuncusu Adem Büyük ile yaşadıkları tartışmanın sorulması üzerine konuşan Lahiç, “Maç sırasında o bölge karıştı. Adem, yıllardır Türk futboluna hizmet eden bir kardeşimiz. Benden çok küçük yaş olarak. Oraya çok sert gitti, ben de onun tutup çektim ancak maalesef çok ağır bir küfür etti, hem bana hem kulübe. Buranın ekmeğini yemiş, buranın teknik direktörlüğünü yapmış bir insanın bu kadar acımasızca, her şeyi hiçe sayarak hareket etmesi doğru değil. Saha içinde kaptanlık yapan bir oyuncunun bir kere ahlaklı olması lazım. Hepimiz hatalar yaptık ama uzun yıllar ekmek yediğimiz bu camiaya, büyük paralar kazandırdığınız, alacaklarınızdan bir kuruş bile indirim yapmadığınız camianın hocasına, takımına bu şekilde ağır küfürler etmeyi kamuoyunun takdirine ve onun vicdanına bırakıyorum. Söyleyecek fazla bir şey yok. Herkes kendi kalitesini gösterir. Biz de gördük” diye konuştu.

İHA