Yeni Malatyaspor ve Ankaragücü de istememiş!

TFF’nin gece yarısı operasyonuyla kulüpler için belirlediği harcama limitinin yüzde 30’dan yüzde 40 çıkartmasının yankıları artarak devam ediyor. İlk olarak Kulüpler Birliği’nden gelen, “Anadolu kulüplerini korumak için alındı” açıklamasına Trabzonspor’dan sert tepki gelmişti. Şimdi de Ankaragücü ve Yeni Malatyaspor da tartışmaya dahil oldu.

‘Haksız rekabet’

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “Türkiye’de futbol ciddi sıkıntılar içerisinde. Özellikle finansal olarak ciddi sıkıntılar var. Biz zaten Malatyaspor olarak finansa dikkat eden bir kulübüz. Finansa dikkat etmezsen de haksız rekabet oluyor. Ben artışı doğru bulmuyorum. Diğer kulüpler istemiş olabilir ama federasyonun diğer kulüpleri koruması lazım. Artışın bizim işimize yaraması dışında kulübün borçlanmaması lazım. Bu haksız rekabetin önüne geçmek için lisanslama talimatının uygulandığı şekilde devam etmesi gerekiyor” dedi.

‘Karar yeniden değişmeli’

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ise, “Biz transfer yasağını açamadığımız için transfer yapamıyoruz. Bizim orada limitimiz var ama bilmiyorum bu rekabeti nasıl etkiler. Bizim gibi transfer yasağını açamayan takımlar var, bu oranın yüzde 10 daha yükseltilmesi haksız rekabete neden olur. Kulüpler Birliği’nde bir toplantı yapılacak. Bazı kulüplere yardımcı olunmak için yapılıyor gibi gözüküyor. Alınmış bir kararın yeniden değiştirilmesi bunu gösteriyor” sözleriyle kararın ortak alınmadığını ifade etti.