Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- SÜPER Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, kaleci Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren file bekçisi Ertaç Özbir ile tekrar anlaşmadı ve yeni isim arayışına geçti. Malatya temsilcisi, Farnolle'ye alternatif olarak bir dönem Galatasaray'ın da kalesini koruyan ve en son Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Ufuk Ceylan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşında, 1,94 boyundaki kaleci attığı imzayla kendisini sarı- siyahlı renklere bağladı.



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