Yeni Malatyaspor transferi Alexander Barboza ile açtı

Sergen Yalçın’ı teknik direktörlüğe getiren Evkur Yeni Malatyaspor, River Plate forması giyen Alexander Barboza’yı kadrosuna kattı. Başarılı stoper de arkadaşlarıyla gittiği halı saha maçında Evkur Yeni Malatyaspor’un formasını giyerek Sarı-Kırmızılı camiaya selam gönderdi. 1.93’lük dev stoperin hafta içi İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bu sezon 24 maça çıkan Barboza, takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. 24 yaşındaki futbolcunun River Plate ile olan sözleşmesi de önümüzdeki günlerde sona erecek.

Kadroda eksik çok Sezonu 25 Haziran’da açacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’un mevcut kadrosunda Abdulsamed Damlu, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Erkan Kaş, Ahmet Ildız, Donald, Eren Tozlu, Rahman Buğra, Berk Yıldız, Gökhan Akkan, Mustafa Eskihellaç ve Danijel Aleksic bulunuyor.