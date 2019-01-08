Yeni Malatyaspor transferde hata yapmak istemiyor

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren takımın kamp çalışmalarını ziyaret eden Gevrek, takımın son durumu, transfer süreci ve hedefleri hakkında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Gevrek, Sadık Çiftpınar’ın transferine ilişkin üç tarafın da mutlu olduğunu belirterek, "Sadık 4,5 yıl bizde futbol oynadı. Bu kulübe hem oynadığı futbol hem de karakteriyle katkı sağladı. Kendisine emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, gösterdiği vefadan dolayı da teşekkür ediyorum. 4,5 yıllık süreçte kendisiyle beraber iki şampiyonluk yaşadık. Takımımıza hizmet etti ve şimdi de büyük bir camiaya transfer oldu. Bu hem bizim hem de Sadık için önemli çünkü Anadolu takımında oynayan her oyuncunun hayalinde büyük takımlara transfer olmak vardır. O da hayallerini Malatya’dan giderek gerçekleştirdi. Fenerbahçe’de de kendisine başarılar diliyorum. Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin Sadık’a talip olması çok önemliydi. İki camiayla da başkanlarla dostluğumuz var. Fikret Orman başkanımıza teşekkür ediyorum. Beşiktaş bize sahasını açtı, bize çok yakınlar. Evkur Yeni Malatyaspor’un menfaatlerinin ön planda olacağını söyledik, Fenerbahçe’nin teklifi bize cazip geldi. Sadece bizim istememizle olmuyor, bunun oyuncu tarafı da var. Sadık’ın da istediği çok önemliydi o da Fenerbahçe’den yana tercihini kullandı. Üç tarafta mutlu oldu. Beşiktaş’ı da kırmadan bu transfer gerçekleşti. 44 numaralı formayı giydi, bunun içinde teşekkür ediyorum" dedi.

“Sistemimize uyan bir futbolcuydu”

Khalid Boutaib’in ise takıma 1,5 yıl büyük katkı sağladığını dile getiren Gevrek, şunları söyledi:

“Forvet bölgesinde bizim için sadece gol atmak değil, sistemimize uyan bir futbolcuydu. Khalid 32 yaşında, bu illeri yaparken tek taraflı düşünmüyoruz. Kendisine 3,5 yıllık bir teklif geldi. Bu teklif futbolcu içinde önemli. Bizde kulübümüzün menfaati doğrultusunda bir bonservis bedeliyle beraber verdik. Khalid’e de verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyor, futbol hayatında başarılar diliyorum. Futbol anlamında ve maddi olarak katkı sağladı.”

“Yiğithan takımımıza katkı sağlayacak”

Gevrek, Sadık Çiftpınar’ın transferinde defans oyuncusu Yiğithan Güveli’nin bonservisiyle, Barış Alıcı’nın ise kiralık olarak takıma katılmalarına ilişkin, “Barış kampa katılacak. Yiğithan’ın bir sakatlığı vardı, o tedavi görüyor. İstanbul’da tedavi görüyor, bu kampa yetişmeyebilir, Malatya’ya gelecek. Yiğithan genç bir oyuncu ve takımımıza katkı sağlayacağına inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

İHA