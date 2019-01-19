Yeni Malatyaspor transferde gaza bastı gözünü kuzeye çevirdi

Süper Lig’de Avrupa kupalarını hedefleyen Yeni Malatyaspor, teknik direktör Erol Bulut’un direktifleri doğrultusunda transferde hız kesmiyor. Adem Büyük’ün sakatlanması, Khalid Boutaib’in de satılması üzerine hücum hattını güçlendirmeyi planlayan Sarı- Kırmızılılar, gözünü kuzeye çevirdi. Malatya, bonservisi elinde İsveç Milli Takımı’nın formasını giyen 24 yaşındaki golcü Kerim Mrabti ve Norveç’te Rosenborg’da görev yapan 31 yaşındaki Alexander Söderlund için harekete geçti, ilk temasları kurdu.

En az biri...

Hücum hattına mutlaka transfer yapmayı planlayan Yeni Malatyaspor, Mrabti veya Söderlund ikilisinden mutlaka birini takıma kazandırmayı planlıyor. Teknik direktör Erol Bulut’un ise tecrübesi nedeniyle Söderlund’a daha sıcak baktığı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor. 31 yaşındaki forvet, aynı zamanda hücumun her iki kanadında da forma giyebiliyor.

Aboubakar Kamara bitti!

Forvet arayışlarını sürdüren Yeni Malatyaspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’ın formasını giyen Aboubakar Kamara ile anlaşmaya varmıştı. Sarı-Kırmızılı ekibin, 23 yaşındaki Fransız futbolcuyu önümüzdeki en günlerde en kötü ihtimalle sezon sonuna kadar kiralayacağı öğrenildi. Kamara’nın, Fulham ile 2020-2021 sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.