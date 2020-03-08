Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçını Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan ancak Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor mücadelesi 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak. Bu karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Mustafa İlker Coşkun'un dördüncü hakem olarak görev alacağı mücadelenin VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu, AVAR'da da Emre Malok oturacak.