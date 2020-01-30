Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçında Guilherme oynayabilecek mi?

Son dakika haberi... Trabzonspor'un transfer görüşmesi için şehre davet ettiği Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Guilherme, ligde erteleme maçında forma giyebilecek mi? Guilherme ertelen Malatyaspor maçında Malatyaspor’a karşı oynayamayacak... Detaylar haberimizde...

30 Ocak 2020, Perşembe 14:18 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçında Guilherme oynayabilecek mi?

Son dakika haberi... Trabzonspor'un transfer görüşmesi için şehre davet ettiği Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Guilherme, ligde erteleme maçında forma giyebilecek mi? 

Guilherme ertelen Malatyaspor maçında Malatyaspor’a karşı oynayamayacak...

Erteleme müsabakalarına, yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular katılabilir.

Deniz Çoban

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