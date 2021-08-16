Hamsik’li, Cornelius’lu, Gervinho’lu, Peres’li Trabzonspor , lige Yeni Malatyaspor deplasmanında merhaba diyecek. Karadeniz ekibi, sezona 3 puanla başlamak istiyor. Sakatlıkları bulunan Koita, Dorukhan ve Abdülkadir Ömür maç kadrosunda yer almıyor. Danimarkalı forvet Cornelius ise Abdullah Avcı'nın forma vermesi halinde ilk kez Bordo Mavili ekipte görev alacak. Kadroda gençleştirmeye giden Malatyaspor ise ev sahibi avantajını kullanmanın ve güçlü rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu akşam saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mert, Wallace, Semih, Hafez, Mallan, Aabid, Adem, Kubilay, Mustafa, Tetteh

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Edgar Ie, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Cornelius (Djaniny)