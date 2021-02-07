Süper Lig'de 24. haftanın kapanış maçınta Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. 7 maçtır kaybetmeyen, üst üste 4 maçından galibiyetle ayrılan Trabzonspor, serisini Malatya'da sürdürmeye çalışacak. 2 maçtır 3 puan hasreti çeken Malatyaspor ise güçlü rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Alanyaspor'un kazanması sonrası 5. sıraya gerileyen Trabzonspor, 39 puanda. Bordo Mavili ekip, kazanması halinde haftayı 4. sırada kapatacak. 29 puanlı Malatyaspor ise 10. basamakta bulunuyor.

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

8 Şubat Pazartesi günü Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Erkan Özdamar'ın yöneteceği 90 dakika beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Semih, Wallace, Bülent, Acquah, Mallan, Fofana, Umut, Adem, Tetteh

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hugo, Edgar Ie, Marlon, Berat, Baker, Ekuban, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny

Yeni Malatyaspor'da Ertaç ile Hafez, Trabzonspor'da ise Trondsen, Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak, zorlu maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Ev sahibinde kırmızı kart cezalısı Kubilay da sahada olamayacak.