Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de 24. haftanın perdesi Malatya'da kapanacak. 7 maçtan 6 galibiyet çıkaran ve zirve iddiasını güçlendiren Trabzonspor, 2 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, zorlu deplasmanda galibiyetle ayrılıp yoluna doludizgin devam etmenin hesaplarını yapıyor. Hamza Hamzaoğlu'nun Malatyaspor'u ise güçlü rakibinin serisine son vermenin peşinde. Peki, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 90 dakika öncesi muhtemel 11'ler ve detaylar haberimizde.
Süper Lig'de 24. haftanın kapanış maçınta Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. 7 maçtır kaybetmeyen, üst üste 4 maçından galibiyetle ayrılan Trabzonspor, serisini Malatya'da sürdürmeye çalışacak. 2 maçtır 3 puan hasreti çeken Malatyaspor ise güçlü rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Alanyaspor'un kazanması sonrası 5. sıraya gerileyen Trabzonspor, 39 puanda. Bordo Mavili ekip, kazanması halinde haftayı 4. sırada kapatacak. 29 puanlı Malatyaspor ise 10. basamakta bulunuyor.
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
8 Şubat Pazartesi günü Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Erkan Özdamar'ın yöneteceği 90 dakika beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor muhtemel 11'ler:
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Semih, Wallace, Bülent, Acquah, Mallan, Fofana, Umut, Adem, Tetteh
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hugo, Edgar Ie, Marlon, Berat, Baker, Ekuban, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny
Yeni Malatyaspor'da Ertaç ile Hafez, Trabzonspor'da ise Trondsen, Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak, zorlu maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Ev sahibinde kırmızı kart cezalısı Kubilay da sahada olamayacak.