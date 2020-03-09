Süper Lig'de 19. hafta erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, şampiyonluğa giden yolda rakibini yenerek tekrar liderliğe yükselmeyi hedefliyor. Yeni Malatyaspor ise uzun süre sonra Süper Lig'de maç kazanmak istiyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, ligin 22. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek, 1 maç eksiğine rağmen 298 hafta sonra 44 puanla zirveye yerleşen bordo-mavililer, daha sonraki hafta Medipol Başakşehir'e liderliği kaptırmıştı.

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

11 Mart Çarşamba günü Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde 49 puanla 2. sırada bulunan Karadeniz ekibi, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup etmesi halinde 52 puanla ilk sırada yer alan Medipol Başakşehir ile aynı puana ulaşıp averajla liderliği devralmış olacak.

Çimşir ile yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Trabzonspor, devre arasında takımın başına getirdiği 40 yaşındaki teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile kazanarak yenilmezlik serisini de sürdürmeye çalışacak. Bordo-mavililer, teknik direktör Çimşir ile ligde 7 maçta mağlubiyet hiç yaşamazken 5 maçtan galibiyetle, 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

Da Costa, Messias ve Guilherme yok

Trabzonspor'da BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme forma giyemeyecek. Bu oyuncuların BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edilmesi nedeniyle forma giyemeyecekleri bildirildi. Karadeniz ekibinde Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları sürüyor, Joao Pereira ve Majid Hosseini'nin durumlarının ise antrenmanların ardından netleşeceği belirtildi.



