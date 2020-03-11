Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı canlı izle (Malatya - TS canlı yayın)
Trabzonspor erteleme maçında Yeni Malatyaspor’un konuğu oluyor. Bordo-Mavililer kazanıp hem liderliğe yükselmek hem de şampiyonluk yarışı verdiği Başakşehir ile pazar günü oynayacağı maç öncesi moral bulmak istiyor. 11. dakikada Filip Novak'ın kafasıyla öne geçen Trabzonspor, 30'da Jose Sosa'nın muhteşem frikik golüyle Malatya deplasmanında farkı 2'ye çıkardı. Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Süper Lig'de 19. hafta erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Trabzonspor, şampiyonluğa giden yolda rakibini yenerek tekrar liderliğe yükselmeyi hedefliyor. Yeni Malatyaspor ise uzun süre sonra Süper Lig'de maç kazanmak istiyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, ligin 22. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek, 1 maç eksiğine rağmen 298 hafta sonra 44 puanla zirveye yerleşen bordo-mavililer, daha sonraki hafta Medipol Başakşehir'e liderliği kaptırmıştı.
MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇINDA SÜRPRİZ ORANLAR! TIKLA, HEMEN OYNA
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda?
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan ve saat 20:00'de başlayan mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibi haberimizde.
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor ilk 11'ler:
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat, Mina, Robin Yalçın, Sakıb, Donald, Acquah, Fofana, Gökhan Töre, Bifouma, Umut Bulut
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth
Trabzonspor'un yedekleri: Erce, Arda, Pereira, Hosseini, Abdurrahim, Atakan, Obi Mikel, Bilal, Doğan, Ndiaye
Ligde 49 puanla 2. sırada bulunan Karadeniz ekibi, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup etmesi halinde 52 puanla ilk sırada yer alan Medipol Başakşehir ile aynı puana ulaşıp averajla liderliği devralmış olacak.
Sakatlar döndü ama 3 isim yok
Sakatlıklarını atlatan Hosseini ve Pereira, Malatya’ya götürüldü. Bu iki ismin maç kafilesinde yer alması yüzleri güldürse de statü gereği Trabzonsporlu 3 futbolcu bugünkü karşılaşmada oynamayıyor. Ertelenen karşılaşmanın tarihinden sonra kadroya katıldığı için Guilherme, Da Costa ve Messias Yeni Malatyaspor’a karşı forma giyemiyor. Öte yandan hafif ağrısı olan Kamil Ahmet de Malatya’ya götürülmedi.
Malatya’da tam 7 eksik
Alt taraftan kurtulma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, yeni hocası Hikmet Karaman yönetimindeki ikinci maçına çıkıyor. Geçen hafta Konya ile berabere kalan Sarı-Kırmızılılar, zorlu Trabzonspor karşılaşmasından da mutlaka puan çıkartmak istiyor. Ancak eksiklerin çokluğu can sıkıyor. Ev sahibinde kart cezalısı Hadebe, Chebake ve Mustafa Akbaş’ın yanı sıra maçın ertelendiği tarihten sonra takıma katılan Kjartansson, Walter, Ndayishimiye ve Karim Hafez statü gereği oynamıyor.