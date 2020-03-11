Süper Lig'de 19. hafta erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Trabzonspor, şampiyonluğa giden yolda rakibini yenerek tekrar liderliğe yükselmeyi hedefliyor. Yeni Malatyaspor ise uzun süre sonra Süper Lig'de maç kazanmak istiyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, ligin 22. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek, 1 maç eksiğine rağmen 298 hafta sonra 44 puanla zirveye yerleşen bordo-mavililer, daha sonraki hafta Medipol Başakşehir'e liderliği kaptırmıştı.

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan ve saat 20:00'de başlayan mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibi haberimizde.

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor ilk 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat, Mina, Robin Yalçın, Sakıb, Donald, Acquah, Fofana, Gökhan Töre, Bifouma, Umut Bulut

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth

Trabzonspor'un yedekleri: Erce, Arda, Pereira, Hosseini, Abdurrahim, Atakan, Obi Mikel, Bilal, Doğan, Ndiaye

Ligde 49 puanla 2. sırada bulunan Karadeniz ekibi, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup etmesi halinde 52 puanla ilk sırada yer alan Medipol Başakşehir ile aynı puana ulaşıp averajla liderliği devralmış olacak.

Sakatlar döndü ama 3 isim yok

Sakatlıklarını atlatan Hosseini ve Pereira, Malatya’ya götürüldü. Bu iki ismin maç kafilesinde yer alması yüzleri güldürse de statü gereği Trabzonsporlu 3 futbolcu bugünkü karşılaşmada oynamayıyor. Ertelenen karşılaşmanın tarihinden sonra kadroya katıldığı için Guilherme, Da Costa ve Messias Yeni Malatyaspor’a karşı forma giyemiyor. Öte yandan hafif ağrısı olan Kamil Ahmet de Malatya’ya götürülmedi.

Malatya’da tam 7 eksik

Alt taraftan kurtulma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, yeni hocası Hikmet Karaman yönetimindeki ikinci maçına çıkıyor. Geçen hafta Konya ile berabere kalan Sarı-Kırmızılılar, zorlu Trabzonspor karşılaşmasından da mutlaka puan çıkartmak istiyor. Ancak eksiklerin çokluğu can sıkıyor. Ev sahibinde kart cezalısı Hadebe, Chebake ve Mustafa Akbaş’ın yanı sıra maçın ertelendiği tarihten sonra takıma katılan Kjartansson, Walter, Ndayishimiye ve Karim Hafez statü gereği oynamıyor.