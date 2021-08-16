Yeni Malatyaspor - Trabzonspor CANLI

Hamsik’li, Cornelius’lu, Gervinho’lu, Peres’li Trabzonspor , lige Yeni Malatyaspor deplasmanında merhaba diyor. Karadeniz ekibi, sezona 3 puanla başlamak istiyor. Sakatlıkları bulunan Koita, Dorukhan ve Abdülkadir Ömür maç kadrosunda yer almıyor. Danimarkalı forvet Cornelius ise Abdullah Avcı'nın forma vermesi halinde ilk kez Bordo Mavili ekipte görev alacak. Kadroda gençleştirmeye giden Malatyaspor ise ev sahibi avantajını kullanmanın ve güçlü rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Malatyaspor-Trabzonspor mücadelesi başladı.

Maçtan önemli dakikalar:

3. dakikada Trabzonspor, Bekasetas ile öne geçti. Sol kanattan gelişen konuk ekibin atağında Hamsik'in ceza alanına ortasına penaltı noktası üzerinden iyi yükselen Bakasetas, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

10. dakikada konuk ekip Nwakaeme ile farkı ikiye çıkardı. Ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Djaniny, solundaki Nwakaeme'yi gördü. Uygun pozisyondaki bu oyuncunun düzgün şutu, filelerle buluştu: 0-2.

19. dakikada ev sahibi ekibin sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Mallan'ın doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.

26. dakikada Yeni Malatyaspor Mallan ile gole bir kez daha yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Mustafa Eskihallaç'nın ceza alanına çevirdiği topa çaprazdan vuran Mallan'ın şutu direğin dibinden auta gitti.

29. dakika ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Nwakaeme'nin ara pasıyla buluşan Gervinho'nun vuruşunda Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. 0-3.

32. dakikada Yeni Malatyaspor'da, sağ kanattan topu sürerek ceza sahasına sokulan Mustafa Eskihellaç'ın sol kale direğinin dibine gönderdiği pasa yatarak dokunan Adem Büyük, kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi: 1-3.

42. dakikada Trabzonspor farkı yeniden 3'e çıkardı. Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza alanına giren Gervinho çizgiden topu ortaya çevirdi, arka direkte Hamsik şutunu çekti. Kaleci Ertaç Özbir'in ayağıyla yaptığı ters müdahale sonucu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-4.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Trabzonspor 4-1'lik üstünlükle soyunma odasına gitti.

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Buğra, Mustafa, Aabid, Adem, Wallace, Mallan, Semih, Tetteh, Hafez

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu akşam saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.