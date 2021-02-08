Yeni Malatyaspor - Trabzonspor (CANLI)

Süper Lig'de 24. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. 7 maçtır kaybetmeyen, üst üste 4 maçından galibiyetle ayrılan Trabzonspor, serisini Malatya'da sürdürmeye çalışıyor. 2 maçtır 3 puan hasreti çeken Malatyaspor ise güçlü rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Alanyaspor'un kazanması sonrası 5. sıraya gerileyen Trabzonspor, 39 puanda. Bordo Mavili ekip, kazanması halinde haftayı 4. sırada kapatacak. 29 puanlı Malatyaspor ise 10. basamakta bulunuyor.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

4' Ekuban'ın derin oynadığı topa Marlon hareketlendi ancak hızlanan top Abdulsamed'de kaldı.

5' Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Marlon'un çevirdiği topa Ekuban'dan önce Semih ayak koyarak kornere gönderdi. Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı kornerde Malatyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

10' Orta saha çizgisinde Ahmed Ildız'dan rahat bir şekilde kurtulan Bakasetas, pasını Djaniny'ye aktardı. Sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren golcü futbolcunun şutu üstten auta çıktı.

12' Marlon'un uzun pasına hareketlenen Djaniny, harika bir vücut çalımıyla Wallace'dan kurtuldu. İçeriye kat eden Djaniny, yerden ortasını ceza sahasına gönderdi. Ekuban'dan önce araya giren Hadebe golü önledi ve top kornere çıktı. Bakasetas'ın kullandığı kornere iyi yükselen Vitor Hugo, kafa vuruşunu yaptı, top auta çıktı.

15' Malatyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Zeki'nin ortasına hiçbir Malatyasporlu oyuncu dokunamayınca top auta gitti.

21' Malatyaspor etkili geldi. Chebake'in yaptığı ortaya yükselen Tetteh, kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta çıktı.

24' Yeni Malatyaspor'da Zeki Yavru'nun sağ kanatta yaptığı ortada Semih Kaya kafa vuruşu yaptı, top dışarı çıktı.

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Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı. Erkan Özdamar'ın yönettiği 90 dakika beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor ilk 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih, Issam, Hadebe, Acquah, Ahmed, Adem Büyük, Umut Bulut, Tetteh

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Yeni Malatyaspor'da Ertaç ile Hafez, Trabzonspor'da ise Trondsen, Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak, zorlu maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. Ev sahibinde kırmızı kart cezalısı Kubilay da sahada olamadı.