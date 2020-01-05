Yeni Malatyaspor Thievy Bifouma ile nikah tazeledi

Yeni Malatyaspor, iç transferde flaş bir hamle yaptı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve adı birçok takımla anılan Thievy Bifouma’yla 1+1 yıllık yeni kontrat imzalandı.

05 Ocak 2020, Pazar 06:01
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Yeni Malatyaspor Thievy Bifouma ile nikah tazeledi

Ligin ikinci yarısına Sergen Yalçın yönetiminde damga vurmak isteyen BtcTurk Yeni Malatyaspor, performansıyla ligin öne çıkan isimlerinden biri haline gelen oyuncusu Thievy Bifouma ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, kanat oyuncusu Bifouma ile yeni sözleşme imzalandığı duyruldu.

Açıklamada, “Futbolcumuz Thievy Bifouma’nın sözleşmesi 1+1 yıllık anlaşmayla 2021 yılına kadar uzatılmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi. Türkiye kariyerinde Osmanlıspor, Sivasspor, Ankaragücü ve son olarak Yeni Malatya’nın formasını terleten Bifouma’nın Doğu temsilcisiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecekti.

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