Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Çalışkan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmadan yenik ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirtti. İki takım için de önemli bir müsabakanın olduğunu anlatan Çalışkan, “Zaman zaman oyun içerisinde etkili işler yapmaya çalıştık. İlk golü biz bulduk. Yani o baraj hatası sonucu ve ardından ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçiş paslarında basit hatalarında dolayı 2 tane gol yedik. Maçın geneline baktığınız zaman Denizlispor'un da zaman zaman oyun içerisinde bizden daha iyi mücadele ettiği anlar oldu. Yediğimiz 3 gol de bireysel hatalardan meydana geldi. Denizlispor'u tebrik etmekten başka söyleyecek bir şeyimiz yok. Üzgünüz" dedi.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)