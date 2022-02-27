Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 27’nci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Alaattin Gülerce, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Maça iyi hazırlandıklarını fakat mağlup olduklarını belirten Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Alaattin Gülerce, “İlk yarı istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bireysel hatalarla 3-0 mağlup duruma düştük. İkinci yarıda sistem ve oyuncu değişiklikleriyle oyuna biraz ortak olduk. Skoru 3-2'ye getirdiğimiz zaman beraberliği yakalayacağımız pozisyonları da ürettik. Ama maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Üzgünüz. Matematiksel olarak devam eden her şeyde sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.

DHA

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