Yeni Malatyaspor teknik direktörü Cihat Arslan, Galatasaray maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Arslan'ın açıklamaları şu şekilde:

"KÜME DÜŞTÜK, GELECEĞİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ İÇİN ERTAÇ YERİNE ABDULSAMED'E ŞANS VERDİK"

"Ertaç'a sonsuz teşekkür ediyorum. Hem takım kaptanı olarak, hem performans olarak, hem göstermiş olduğu adamlık olarak sonuna kadar teşekkürü hak ediyor. Ertaç konusunda artık düştüğümüzü kabul ettiğimiz için, önümüzdeki sezonu da düşünerek genç kardeşlerimizi oynatalım diye böyle bir karar aldık. Asla Ertaç'ı kaybetme gibi bir niyetimiz yoktu. O yüzden de Abdulsamed'e şans verdik, diğer haftalarda da diğer genç arkadaşlara şans vereceğiz.

Maça gelince de, bu sezon ligde istediğini bulamayan 2 takım oynayacak. Düşen takımlar arasındayız. Galatasaray'ın da sezonu istediği gibi geçmedi. Oyun olarak direnmeye çalışıyoruz. 6 tane oyuncumuz sözleşmelerini feshettiler çeşitli gerekçelerle. Onlara da çok fazla yorum yapmıyorum. Kazanmak istiyoruz, bu hayal de olsa hayallerin peşinde koşmak gerekiyor. Oyunu sıkıştırmayı düşünüyoruz, çünkü maçı tahminimiz Galatasaray'ın domine etmesi yönünde. Güzel bir seyir olsun.

"PERSONELİ BİLE MOTİVE ETMEKTE ZORLANIYORUZ"

Oyuncuların motivasyonu çok zor. Personeli bile motive etmekte çok zorlanıyoruz. Kongre süreci de var. Kulübümüzde kimse de yok. Beni motive eden şeylerden biri de genç oyuncular. Umut'u bir ay önce futbolcu olmaz diye Silopi'ye göndermişler. Gençlerle savaşmayı da seviyorum. "