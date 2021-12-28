Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de en kötü ilk yarıyı yaşadı

Süper Lig temsilcilerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısında aldığı 2-0’lık mağlubiyetin ardından eksi 18 averaj ve 15 puanla sıralamada 20’nci sıraya yerleşti. Beşinci sezonunu geçirdiği Süper Lig’de oynadığı 19 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 12 de mağlubiyet alan Malatya temsilcisi, ilk yarılar baz alındığında ilk defa 20 puanın altında puan topladı.

İrfan Buz ile başladığı sezonun ilk 8 haftalık periyodunda 2 galibiyet alabilen sarı-siyahlılarda yönetim hoca değişikliğine giderek göreve teknik direktör Marius Sumudica’yı getirdi. Sumudica’nın gelişiyle üst üste iki maçında sahadan galip ayrılan Yeni Malatyaspor, Rumen çalıştırıcıyla çıktığı 11 karşılaşmada sadece 2 kez galip geldi. Ligde 9 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Doğu Anadolu temsilcisi, son galibiyetini 10’uncu haftada sahasında İzmir ekibi Altay’a karşı 2-1’lik skorla aldı. Oynadığı son 9 karşılaşmada 6 mağlubiyet, 3 de beraberlik yaşayan sarı-siyahlılar, küme düşme hattından çıkmayı başaramadı. Yeni Malatyaspor, 2017-2018 sezonunda ilk yarıda 22, 2018-2019 sezonunda ilk yarıda 29, 2019-2020 sezonunda ilk yarıda 24, 2020-2021 sezonunda ilk yarıda 27 puan topladı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)