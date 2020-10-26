Yeni Malatyaspor süper döndü!

Kağıt üstünde bakıldığı zaman ligde vasat futbol oynayan iki takım; Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. Ancak mücadele beklenilenin çok üstünde bir tempoyla başladı. Ev sahibi, henüz 41. saniyede Cueva’nın pasında Tetteh ile fileleri sarstı fakat bayrak havadaydı. Burada Başkent ekibinin savunmasına bir eleştiri yapmak gerek, çünkü Tetteh ilk 10 dakikada tam 4 kez savunma arkasına sarkıp, topla buluştu! Yine de sormakta fayda var topu bu kadar seven, pozisyona girme konusunda ligin çok üzerinde olan Tetteh’i 4 büyükler nasıl kaçırdı? Konuk ekip, basit hatalara son verip, futbolun doğrularını yapmaya başlayınca golü buldu. 10. dakikada Candeias’ın içeri çevirdiği topu tam 4 sezon Malatya forması giyen Murat Yıldırım bitirdi: 0-1. Yanıt 24’te geldi, Cueva’nın kullandığı kornerde yeni transfer Semih Kaya kafayla golü buldu: 1-1.

Gençler’i zor günler bekliyor

Tempo düşerken, 41’de Karim Hafez’in şutunda kaleci Nordfeldt hata yapmadı. İkinci devrede Malatya adına gol adeta ‘Geliyorum’ dedi. 53’te yine bir korner organizasyonu sırasında Zeki ortaladı, Kubilay fileleri havalandırdı: 2-1. Kalan sürede savunmasıyla tel tel dökülen Başkent ekibi hücumda da suskun kalınca aradığı golü bulamadı. Ev sahibi ise farkı açma şansını defalarca yakaladı fakat değerlendiremedi. 78’de Tetteh bir kez daha golü attı ama yine ofsayta takıldı. 2. galibiyetini alan Malatya 8 puana geldi. 4 puanla 20. sırada kalan Gençlerbirliği’ni ise bu futbolla zor günler bekliyor.

Mertcan Polat