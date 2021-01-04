Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor’u ağırlayacak. Sezona iyi başlayan ancak Hamza Hamzaoğlu yönetiminde son iki maçından mağlubiyetle ayrılan Yeni Malatyaspor Sivasspor'u yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Ev sahibi takımda cezası biten Adem Büyük karşılaşmada forma giyebilecek. Son maçında sahasında Denizlispor ile berabere kalan Sivasspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Ligde oynadığı 15 maçta 5’er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 20 puan toplayan ve 9. sırada bulunan sarı-siyahlılar, Demir Grup Sivasspor maçını kazanarak yeniden çıkış yakalamak için mücadele edecek.

Yeni Malatyaspor’da kart cezalısı Karim Hafez dışında eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.