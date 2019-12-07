Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı öncesi son dakika

Süper Lig’de haftanın en önemli maçlarından biri bugün Malatya’da oynanacak. Lider Sivasspor kazanıp müthiş serisini devam ettirmek amacında. Malatyaspor ise 4 haftalık 3 puan hasretine son verip yeniden zirve yarışına girmeyi hedefliyor. İki taraf da tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor. Ligde 5, Türkiye Kupası’nda son 2 maçını kazanan Yiğidolar, çok formda. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın en büyük sıkıntısı Yatabare’nin cezalı olması. Onun yokluğunda Kone’nin 11’de olması bekleniyor. Malatyaspor ise tam kadro. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da cezası sona erdi. Başarılı hoca uzun bir aradan sonra bugün kulübedeki yerini alacak.

Yeni Malatyaspor - Sivasspor muhtemel 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa, Mina, Sakıb, Robin, Acquah, Fofana (G.Töre), Bifouma, Jahovic, Guilherme

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Hakan Arslan, Fatih, Emre Kılınç, Mert Hakan, Fernando, Kone

Böyle olur Yiğido’nun serisi...

Sivasspor, Süper Lig takımları arasında resmi maçlar dikkate alındığında en uzun seriye sahip takım. Ligde üst üste 5 haftadır galibiyete ulaşan Yiğidolar, Türkiye Kupası’nda da hata yapmadı ve çıktığı son 2 karşılaşmayı kazandı. 7 karşılaşmadır kayıp vermeyen lider Sivasspor’u, 5 maçlık serisiyle Beşiktaş takip ediyor.

Malatya’da son dakika

Malatyaspor’da bugün sakat ve cezalı futbolcu yok. Sergen Yalçın, ideal 11’ini sahaya sürecek. Tek belirsizlik Gökhan Töre ile Fofana arasında.

Malatya’nın kilit adamı

Gol krallığı yarışında Cisse (9) ve Sörloth (8) ile çekişen Adis Jahovic (10), bugün ağları havalandırıp öne geçmek istiyor. Makedon santrfor, 3 haftadır ligde rakip fileleri boş geçiyor.

Sivas’ta son dakika

Rybalka’nın uzun süreli sakatlığı sürüyor, Yatabare ise kart cezalısı. Rıza hoca, Mert Hakan-Emre Kılınç-Fernando üçlüsüne bugün çok güveniyor.

Sivas’ın kilit adamı

Mert Hakan Yandaş, Fernando, Hakan Arslan... Sivasspor’un yıldızları son haftalarda çok formda. Ancak Emre Kılınç performansıyla bir adım daha öne çıkıyor. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 11 lig maçında 4 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı.