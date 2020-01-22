Yeni Malatyaspor - Sivasspor maç sonucu: 2 - 1

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-1 kaybetti. İlk maçı sahasında 4-0 kazanan Süper Lig lideri Sivasspor böylece çeyrek finale yükselen taraf oldu. Sivasspor'un golünü Mert Hakan Yandaş, Yeni Malatyaspor'un gollerini ise Chebake ve Gökhan Töre attı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Mert Hakan sol kanattan ilerlerken ceza sahası dışından kaleyi gördü, top köşeden ağlarla buluştu. 0-1

13. dakikada Fatih’in şutunda direkten dönen topu Volkan ağlara gönderdi ancak öncesinde verilen ofsayt kararı gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

19. dakikada Guilherme rakibini çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu ancak öncesinde Erdoğan’a yaptığı faul gerekçesi ile gol geçerlilik kazanmadı.

21. dakikada Guilherme’nin ara pasında topla buluşan Robin Yalçın beklemeden şutunu çekti ancak kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

38. dakikada ani gelişen Yeni Malatyaspor atağında Bifouma’nın pasıyla topla buluşan Acquah’ın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal son anda dokunarak topu kornere çelmeyi başardı.

İlk yarıyı konuk ekip 1-0 önde kapattı

60. dakikada sol kanattan gelen ortaya uygun durumda kafayı Umut Bulut vurdu ama top auta gitti.

71. dakikada Yeni Malatyaspor’da ceza sahasında topla buluşan Robin’in vuruşunda top kaleci Ali Şaşal’da kaldı

79. dakikada sol kanattan gelen ortaya Gökhan Töre sağ çaprazdan düzgün bir vuruş yaptı ve topu köşeden ağlarla buluşturdu. 1-1

88. dakikada orta alanda topu alan Guilherme ceza sahasına girmeden uygun durumda plase vuruşunu yaptı top az farkla auta gitti.

90+2. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Chebake dönerek vurdu ve köşeden golü attı. 2-1

Mücadele 2-1 ev sahibi takımın galibiyeti ile tamamlandı ancak ilk maçı 4-0 kazanan Sivasspor bir üst tura yükselen taraf oldu.



